الربح من التداول عبر الانترنت... دليل شامل للمبتدئين

يعتبر التداول الإلكتروني، أحد الوسائل الرئيسية للربح من الإنترنت، الذي يمكنك من جني الأموال وأنت جالس في المنزل، ولكن حتى لا تقع في أخطاء كارثية ستجعلك تخسر الكثير من الأموال والجهد، نقدم لكم دليل الربح من التداول الشامل للمبتدئين.

ما هو التداول؟

يعرف مصطلح التداول بشكل عام بأنه المضاربة على أسهم وسندات يتم طرحها في البورصات المختلفة، هناك طرق للتداول اليومي السريع وأخرى للتداول طويل الأمد.

هذا هو تعريف مصطلح التداول العام، ولكن ليس هو التداول المقصود في هذا التقرير، فنحن هنا نتحدث عن التداول الإلكتروني.

يعرف التداول عبر الإنترنت، بأنه وسيلة يتم من خلالها تبادل أصول مالية عبر الإنترنت من خلال شراء أو بيع عملات أو أسهم أو سندات أو عملات رقمية من خلال منصات التداول عبر الإنترنت المختلفة.

وتقدم منصات التداول دور الوساطة، من أجل تحقيق الأرباح من تحريك أسعار الأصول المالية المختلفة.

ولا يختلف التداول الإلكتروني عن التداول اليومي الطبيعي في البورصات، سوى أنه يتم عن طريق الإنترنت، ومن دون الحاجة للذهاب إلى شركات وسيطة لتداول الأوراق المالية أو زيارة البورصة نفسها.

تاريخ التداول الإلكتروني عبر الانترنت

مع انتشار الإنترنت منذ عام 1997، بدأت تظهر ما يطلق عليها في الأسواق العالمية "فقاعة الإنترنت"، حيث بدأ المتداولون والمضاربون في البورصات، تطبيق فكرة عدم الذهاب إلى شركات تداول الأوراق المالية بدلا منهم، وبدأوا في المضاربة على أسهمهم من خلال الإنترنت.

وبالفعل، بعد نجاح تطبيق تلك الفكرة، وشعور المضارب أو المستثمر في البورصة بأنه يضارب بنفسه وازدادت ثقته بنفسه، بدأت الشركات تطور منصات مختلفة للتداول الإلكتروني عبر الإنترنت.

كما أنه ما منح التداول الإلكتروني ميزة إضافية، هو أنه مستمر 24 ساعة في الأسبوع، عكس التداول التقليدي المرتبط بالبورصات العالمية، وتوقيتات فتحها وإغلاقها، ولا يحتاج من الشخص إلا لجهاز حاسب وإنترنت، ليبدأ في عمليات التداول.

ميزات الربح من التداول عبر الانترنت

يتميز الربح من خلال التداول الإلكتروني بعدد من الأمور التالية

سهل جدا في البداية للمستثمرين الجدد

لا يحتاج أي مبالغ كبيرة للبدء في التداول الإلكتروني

يمكنك أن تبدأ في الربح بعد ثوان من بدء التداول الإلكتروني

يمكنك استخدام استراتيجيات قصيرة المدى لتحقيق ربح سريع من التداول

يمكنك التبديل بسهولة من منصات التداول الرقمية سواء التداول في العملات الرقمية أو الفوركس أو الأسهم والسندات

أنواع التداول الإلكتروني الأكثر ربحا

1. تداول العملات الرقمية

ويأتي أبرز أنواع التداول الإلكتروني على النحو التالي

يعتبر من أحدث أنواع التداول عبر الانترنت المتاحة في المنصات الرقمية، وتتميز بطرق أمان وتشفير فائقة القوة لحماية عمليات التداول من القرصنة والسرقة.

ويركز هذا النوع من التداول على تداول العملات الرقمية المشفرة الحديثة مثل بتكوين والإيثريوم وغيرها من العملات الرقمية.

ويتميز هذا النوع من التداول بأنه يمكن أن يحقق أرباحا كبيرة في وقت وجيز.

2. تداول فوريكس

يعد هذا من أشهر أنواع التداول عبر الإنترنت، ويقوم على شراء وبيع أزواج العملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.

ويوصف هذا النوع من التداول بأنه أكثر أنواع التداول الإلكتروني ربحا، وأمانا أيضا، حيث يمكنك استثمار 10% من رأس مالك فقط.

ولكن يتطلب التداول عبر فوريكس الحرص في استخدامه، حتى لا تتكبد خسائر فادحة.

3. تداول الأسهم

يركز تداول الأسهم إلكترونيا على بيع وشراء الأسهم للشركات العالمية، المدرجة في البورصات العالمية، مثل بورصات ناسداك أو بورصة لندن.

ويتميز تداول الأسهم إلكترونيا، بأنه غير مرتبط بالقيود والرسوم الموجودة في تداول الأسهم التقليدية من خلال شركات الوساطة الموثوقة.

4. تداول صناديق الاستثمار

يعتبر خبراء الاقتصاد تداول صناديق الاستثمار، من أفضل طرق التداول الإلكتروني ربحا.

ويتميز هذا النوع من التداول بأنه أقل الأنواع تحصيلا للرسوم الإدارية، وبإمكان المستثمرين من خلاله تحقيق الربح من دون تكبد تكاليف كبيرة.

هل تداول فوريكس مربح؟

مما لا شك فيه أن مسألة الربح والخسارة نسبية، خاصة فيما يتعلق بالربح من تداول فوريكس.

ولكن يعتبر التداول عبر فوريكس مربحا، إذا ما أعددت لنفسك خطة شهرية جيدة، والتي قد تصل إلى 20% أو 30% من رأس مالك، ما يجعلك قادرا على جمع 100% أرباحا فوق رأس مالك في غضون سنة واحدة تقريبا، ولك أن تعرف أن سوق الفوريكس يتم التداول فيه بنحو 5 تريليونات دولار يوميا، وهذا ما يوحي لك بقدر الأرباح التي قد يحققها الشخص من خلال عمليات التداول.

لذلك ينبغي أن تدرس السوق جيدا قبل أن تبدأ في التداول عبر فوريكس، لتحقيق أرباحا مجزية ودخل إضافي جيد لك.

كيف تربح من التداول في فوريكس؟

ولأجل أن تتمكن من تحقيق الربح من تداول فوريكس، يمكنك اتباع الخطوات التالية

* حضر خطة شهرية مناسبة تمكنك من تحقيق أرباح مناسبة بالنسبة لك

* اسحب أرباحك بانتظام، لتضمن تحقيق الربح

* انسحب سريعا عند الدخول في منحنى الخسارة حتى لا تتكبد خسائر فادحة

* استمع إلى نصائح خبراء فوريكس لتساعدك على التداول الآمن.

* احصل على وسيط فوريكس صادق وآمن ومنصة تضمن أمان أموالك

* لا تنخدع بالمكسب السريع ويجعلك تطمع في مكاسب أكبر فهذا قد يجعلك تعمق خسارتك فيها بعد، لذلك اعرف الوقت الجيد للتوقف والانسحاب

* جرب دوما الاستثمار في البداية بمبالغ بسيطة، حتى تختبر خطتك واستراتيجيتك ومدى نجاحها، ثم يمكنك أن ترفع المبالغ بصورة تدريجية فيما بعد.

* ترقبوا أخبار السوق والأخبار الاقتصادية والسياسية العالمية، التي من شأنها تغيير طبيعة الأسهم والتداول عليها.

هل التداول مناسب لك؟

قبل أن تبدأ في التداول الإلكتروني عليك أن تسأل نفسك مجموعة من الأسئلة، قبل أن تبدأ في التداول.

وتأتي تلك الأسئلة على النحو التالي

1. هل أنت شخص محب للمخاطر؟

التداول بشكل عام نشاط خطر بشكل عام، الفرق فيه بين الربح والخسارة شعرة، فإذا كنت شخصا غير محبا للمخاطر، فلا يناسبك التداول الإلكتروني.

2. هل أنت شخص مستعد للخسارة؟

لا تتوقع أبدا عند دخولك مجال التداول أنك ستربح دوما، فقد تربح يوما وتخسر يوما، لذلك إذا كنت مستعدا للخسارة والوقوف على قدميك وتحقيق المكسب فيناسبك إذن التداول الإلكتروني.

3. هل لديك تفكير استراتيجي؟

يحتاج التداول دوما تفكير استراتيجي قصير المدى وبعيد المدى، حتى تتمكن من وضع خطة محكمة مناسبة لك، فإذا كنت تمتلك تفكيرا وخطة استراتيجية فأنت مستعد لبدء التداول الإلكتروني.

4. هل تمتلك القدرة على الاستماع للآخرين؟

ينبغي أن يكون لديك قدرة على الاستماع لنصائح الآخرين، حتى تتمكن من تحقيق فهم جيد لطريقة عمل السوق، وإذا كنت تمتلك هذه القدرة فأنت شخص مناسب لعمليات التداول.

5. هل أنت شخص عاطفي؟

إذا كنت شخصا تحركك عواطفك فهذا سيجعلك تتخذ قرارات خاطئة، وتضعف تركيزك، ويجعل عمليات التداول الإلكتروني ليست مناسبة لك.

6. هل تحب التجريب والاختبار؟

كي تدخل مجال التداول الإلكتروني، ينبغي أن تكون شخصا شغوفا بالتجريب والاختبار، بحيث يمكنك أن تختبر الوسائل والتقنيات الجديدة في التداول الإلكتروني.

نصائح لتحقيق الربح من التداول

نقدم لكم عدد من النصائح التي ستضمن لك تحقيق الربح من التداول الإلكتروني أيا كان نوع التداول الذي ستختاره، وجاء ذلك على النحو التالي

1. لا تتوقع الربح السريع

2. ضع خطة لإدارة المخاطر

3. ضع استراتيجية تداول مناسبة لك

4. حدد لنفسك شروطا صارمة عند الدخول بأي صفقة تداول سواء بالبيع أو الشراء

5. قم بعملية اختبار لتلك الشروط والضوابط للتداول، واختبر فعاليتها بمبالغ صغيرة

6. لا تحاول استخدام منصات تداول عالية المخاطر

7. حاول أن تجرب منصات التداول ذات الفترة التجريبية المجانية لاختبارها أولا

8. لا تقع في فخ المبالغة بالتداول ويدفعك طمعك إلى المغامرة غير المحسوبة

9. اعرف دوما كيف يتحرك السوق

10. ضع خططا بعيدة المدى ولا تقتصر استراتيجتك على المدى القصير فقط

11. حاول دوما أن تستخدم منصة تداول بها الكثير من الخيارات والميزات لتعزز قدرتك على التداول.

الأسئلة الشائعة حول الربح من التداول

من يمتلك سوق الفوركس؟

لا يوجد شخص بعينه يمتلك سوق الفوركس، بل هو سوق "إنتربنكي" عالمي.

كما أنه غير مرتبطا بدولة معينة أو جهة حكومية لأي دولة، ويشارك فيه أكبر البنوك العالمية.

كم من المال احتاج لبدء التداول؟

يمكن أن تبدأ التداول في الفوركس بمبلغ دولار واحد فقط، ولكنك تحتاج قبلها لإيداع 12 دولار أمريكي، كي تبدأ عمليات الإيداع والتداول اليومية.

ما هي منظومة الرافعة في تداول الفوركس؟

تسمح لك منظومة الرافعة المالية في تداول الفوركس في مضاعفة القيمة السوقية التي يمكن التداول عليها، ما يمكنك بصورة أكبر تصل إلى حتى 50 ضعفا من المبلغ الذي ستبدأ التداول به.

فمثلا لو قمت بفتح صفقة تداول بمنظومة الرافع بألف دولار، فهذا سيمكنك من التداول بقيمة تصل إلى 50 ألف دولار.

وهناك بعض شركات الوساطة توفر رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف، ما يجعل الأرباح تتضاعف بصورة كبيرة معك.

ما هو هامش التداول؟

تتطلب بعض أنواع التداول الإلكتروني، مثل التداول عبر الفوركس، وجود هامش تداول، وهو يعني قدر من الأموال التي ينبغي تكون موجودة في حسابك ورأس مالك لا تدخلها في عمليات التداول، لتكون كمبلغ تأميني لمركز تداولاتك في حالة تعرضك للخسارة.

ما هما مصطلحا مركز "اللونج" و"الشورت" في تداول الفوركس؟

يعتبر هذين المصطلحين أحد أبرز المصطلحات المستخدمة في أنظمة تداول الفوركس، حيث من خلاله يضبط الشخص استراتيجية خاصة به للتداول.

ويعني مصطلح مركز "اللونج" هو يعني "الشراء" وأنه تداولاتك ستحقق أرباحا إلى صعد سعر العملة إلى أعلى.

أما مركز "الشورت" فهذا يعني "البيع"، وأن تداولاتك ستحقق أرباحا في حال هبط السعر إلى أسفل.