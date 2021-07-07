ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع عوائد السندات الأمريكية

أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى ارتفاع وتماسك أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مقتربة من مستوى 1800 دولار للأوقية.

وحسب "رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو/حزيران عند 1814.78 دولار، أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1799 دولارا للأوقية.

وقال خبراء إن "انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضا بعضا من النزول الطفيف للدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعما أيضا".

وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قد اقتربت من أدنى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر.

ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 1086.38 دولار.