أسعار النفط تتعافى مع ترقب السوق لوضوح من "أوبك+"

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا، بعد التأثير الكبير على الأسعار نتيجة إلغاء محادثات بين منتجي "أوبك+".

وتعافت أسعار النفط من انخفاض حاد في الجلسة السابقة بعد إلغاء محادثات بين منتجي أوبك+، مما رفع احتمالات أن يتحول كبار مصدري الخام في العالم إلى رفع الإنتاج لاقتناص حصص سوقية.

وأفادت "رويترز" أنه بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 74 سنتا بما يعادل واحدا في المئة إلى 75.27 دولار للبرميل، وذلك بعد أن خسر أكثر من 3 في المئة أمس الثلاثاء. وارتفع الخام الأمريكي 88 سنتا أو 1.2 في المئة إلى 74.25 دولار للبرميل بعد أن تراجع بأكثر من 2 في المئة في الجلسة السابقة.

أنهى وزراء الطاقة في أوبك+، وهي مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا ودول أخرى منتجة للخام، محادثات بشأن سياسة الإمداد يوم الاثنين.

وهوت أسعار النفط أمس الثلاثاء في جلسة متقلبة بعد أن ألغت مجموعة أوبك+ اجتماعا بعد الفشل في الوصول إلى اتفاق لزيادة الإمدادات.

والانقسامات بين السعودية، أكبر منتج في أوبك، والإمارات، التي عارضت تمديد قيود الإمداد الرامية إلى دعم الأسعار بعد انخفاض الطلب بفعل جائحة كورونا، هي السبب الرئيسي وراء فشل المناقشات.

وأثار ذلك مخاوف من انهيار الاتفاقات الخاصة بتقييد الإنتاج لمنع الأسعار من الانخفاض، مما يؤدي إلى انهمار الإمدادات بالسوق.

وقالت مجموعة أوراسيا في مذكرة "على الرغم من المخاطر المتزايدة لانهيار أوبك+، فإن القيادة في الرياض وأبوظبي ستحاول على الأرجح تجنب مثل هذه النتيجة".