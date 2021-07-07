بيانات التداول ترصد انخفاض أسعار النفط العالمية

أظهرت بيانات التداول، اليوم الأربعاء، أن أسعار النفط العالمية عادت مساء اليوم إلى الانخفاض بعد تعديل طفيف في فترة ما بعد الظهر.

موسكو - سبوتنيك . ويخشى المستثمرون من تدفق النفط إلى السوق وسط حالة من عدم اليقين بشأن صفقة " أوبك + ".

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر سبتمبر/ أيلول لخليط نفط بحر الشمال برنت بنسبة 1.65 في المئة إلى 73.3 دولار، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس/ آب بنسبة 1.91 في المئة إلى 71.97 دولار للبرميل.

وخلال اليوم، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.5 - 2 في المئة كجزء من التصحيح. وعشية عروض الأسعار، أظهرت انخفاضا بنسبة 3 - 4 في المئة بسبب المخاوف من أن اجتماع "أوبك +" لم ينجح.