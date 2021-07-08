انخفاض احتياطي النفط في أمريكا لأدنى مستوى منذ فبراير 2020

أفادت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، بانخفاض احتياطي النفط في الولايات المتحدة بـ1.5 في المئة خلال أسبوع لأدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2020.

موسكو - سبوتنيك . ووفقا للمراجعة الأسبوعية لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية، انخفض احتياطي النفط التجاري في الولايات المتحدة (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) للأسبوع المنتهي في 2 يوليو/تموز بمقدار 6.9 مليون برميل، أو 1.5 في المئة، وبلغ 445.5 مليون برميل، وهو الأقل منذ فبراير 2020.

وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا انخفاضا في المخزونات بمقدار 4 مليون برميل.

من جهتها، أعلنت إدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مستوى إنتاج النفط في البلاد خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو، قد ارتفع بمقدار 200 ألف برميل يوميا، ليبلغ إجمالي الإنتاج 11.3 مليون برميل يوميا.

وفي المتوسط ، بلغ إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأربعة الماضية 11.175 مليون برميل يوميا.