ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الجمعة، مقتربة من تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، ومدفوعة بمخاوف بشأن سلاسة "دلتا" سريعة الانتشار من "كورونا" وانخفاض عوائد الخزانة الأمريكية.

وأوضحت شبكة "العين" الإخبارية أن المعنويات في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا ما زالت هشة بسبب التهديد الذي تشكله سلالة "دلتا"، ما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض لأقل مستوى في شهرين.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.1% إلى 1803.92 دولار للأوقية ليصعد 0.9% في الأسبوع، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1802.10 دولار.

من جانبه صرح ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى "إس.بي.آي" لإدارة الأصول، بأن انخفاض عوائد السندات وكذلك المخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة "دلتا" على النمو العالمي يساعدان على ارتفاع أسعار الذهب.

في السياق ذاته هبطت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر وذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% متجها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله خلال الجلسة السابقة.