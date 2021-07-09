مصر توقع مع شركة أمريكية اتفاقيتين لإنشاء مجمع بتروكيماويات بتكلفة 7.5 مليار دولار

وقعت مصر اتفاقيتين مع مجموعة "بكتل" الأمريكية، لتنفيذ الأعمال الهندسية لمشروع بتروكيماويات في منطقة العين السخنة الاقتصادية بمحافظة البحر الأحمر شرقي البلاد، وتكوين ائتلاف لتنفيذ المشروع؛ بتكلفة استثمارية نحو 7.5 مليار دولار أمريكي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، شهد وزير البترول المصري طارق الملا "توقيع اتفاقيتين بين قطاع البترول ومجموعة بكتل الأمريكية لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية، وتصميمات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، وتكوين ائتلاف تنفيذ المشروع، الذي سيتم إقامته بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة".

ويعد المشروع الأكبر من نوعه في مصر وأفريقيا، ويُقام بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.5 مليار دولار؛ ويضم مجمعاً لإنتاج المنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات القيمة المضافة، مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبوليستر ووقود السفن، وغيرها من المنتجات للسوق المحلى والتصدير.

ووقع اتفاقية تنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "بكتل" الأمريكية بريندان بكتل، ومدير عام "بكتل مصر" كريم الدسوقي؛ وعن قطاع البترول، رئيس شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات محمد عبادي، ورئيس شركة "إنبى" أشرف بهاء، ورئيس شركة "بتروجت" وليد لطفي.

كما وقع رئيس "بكتل"، ورئيسا "إنبى" و"بتروجت"، على اتفاق تكوين ائتلاف تنفيذ المشروع.

واعتبر البيان، أن بنود الاتفاقيتين تمثل المرحلة الأخيرة، قبيل الاتفاق الرسمي المخطط توقيعه بين شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، وشركة "بكتل"، أوائل آب/أغسطس القادم.

وأكد وزير البترول المصري، أن المشروع "يعد الأضخم من نوعه في مصر وأفريقيا، ويمثل نموذجاً للمشروعات، التي تعكس توجه مصر الجديدة لبناء مشروعات كبرى وصناعة بترولية قوية، تسهم في زيادة الإنتاج المحلى والتصدير وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق نمو مستدام".

من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، "من وجهة نظر الحكومة الأمريكية، يسعدنا أن نشهد تولى شركة بكتل، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأعمال الهندسية والإنشاءات في الولايات المتحدة، دورا رائدا في أهم استثمار في مجال البتروكيماويات في مصر، وهو ما يعزز المكون التجاري للشراكة الاستراتيجية الأمريكية المصرية، والتي تزدهر في اتجاهات عديدة".