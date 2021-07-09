زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران إلى 1.4 مليار دولار

أعلنت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو، بلغ 1.371 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 27.7 في المائة من حيث القيمة السنوية.

وأشارت بيانات مصلحة الجمارك إلى أن حجم الصادرات الروسية إلى إيران بلغ 900.6 مليون دولار (بزيادة نسبتها 27.7 في المائة)، وحجم الواردات من إيران 469.9 مليون دولار ( بزيادة نسبتها 27.7 في المائة).

يذكر أن حصة إيران في إجمالي حجم التجارة الخارجية الروسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ظلت عند مستوى العام الماضي وبلغت 0.5 في المائة.

وأعلن السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، في وقت سابق تمديد معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران وروسيا، خمسة أعوام بشكل تلقائي. لافتا في الوقت نفسه إلى تحديث هذه المعاهدة على أساس الطاقات المتجددة بين البلدين.

وحسب تصريح أدلى به السفير جلالي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" في موسكو، فإن هذه المعاهدة والتي وقعها البلدان قبل 20 عاما، تمدد بصورة آلية في ختام هذه الفترة كل خمسة أعوام "ما لم يتم الإعلان من قبل أي من الطرفين للطرف الآخر عن نقطة أو ملاحظة ما قبل عام من انتهاء فترة العشرين عاما".