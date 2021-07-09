الدولار يواصل ارتفاعه إلى نحو غير مسبوق أمام الليرة اللبنانية

واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه لنحو غير مسبوق أمام الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة، حيث سجل 19500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

هذا الارتفاع أجبر العديد من أصحاب المؤسسات التجارية على إقفال أبوابها خشية بيعها السلع لديها بخسارة ولعدم قدرتها على شراء سلع جديدة وفق سعر الصرف الجديد.

ومن المرجح أن يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه لا سيما بعد معلومات أشارت الى إمكانية اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

فيما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن حجم التداول من قبل المصارف و مؤسسات الصرافة المشاركة على منصة "صيرفة" هذا الأسبوع هو 5 ملايين دولار أمريكي بمعدل 15200 ليرة للدولار الواحد، داعيا المصارف و مؤسسات الصرافة إلى الاستمرار في تسجيل كافة عمليات البيع والشراء على المنصة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وبسبب الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار ونتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية قطع محتجون الطرق في عدد من المناطق اللبنانية.