"فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني لروسيا عند مستوى "بي بي بي " مع توقعات مستقرة

أكدت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، توقعات التصنيف الائتماني السيادي طويلة الأجل لروسيا.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان صحفي، نشر على موقعها الرسمي إن التصنيف الائتماني أن توقعات روسيا مستقرة، ومستواها الائتماني عند مستوى "بي بي بي ".

وفي منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أكدت ستاندرد آند بورز، تصنيف روسيا عند مستوى "بي بي بي-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.