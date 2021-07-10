الحكومة اللبنانية تحدد سعر ووزن ربطة الخبز

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، تحديد سعر ووزن ربطة الخبز المباعة في الأفران والمتاجر للحد من الأزمة التي تشهدها البلاد وتخفيف معاناة المواطن.

وأعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، اليوم، تحديد سعر ووزن ربطة الخبز على جميع الأراضي اللبنانية وفي جميع المتاجر بمختلف أنواعها.

وأشارت وزارة الاقتصاد اللبنانية في بيانها، المنشور في الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إلى الأسباب التي تقف خلف هذا القرار، والذي أتى على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار وتكاليف النقل : "استنادا الى ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران، ونقل الخبز من الأفران الى مراكز البيع، واستنادا الى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادا إلى الدراسة التي قامت بها الوزارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز للمستهلك".

وحددت الوزارة مواصفات ربطة الخبر من حيث الحجم والوزن والشعر: "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعانيها المواطنون، حدد سعر الخبز الأبيض ووزنه في الفرن إلى المستهلك، ربطة من الحجم الكبير على ألا يقل وزنها على 883 غراما بسعر 4000 ليرة حدا أقصى".

وتابع البيان: "ربطة من الحجم الوسط على ألا يقل وزنها على 408 غرامات بسعر 2750 ليرة حدا أقصى".

وحددت الوزارة الأسعار بشكل دقيق "في المتجر إلى المستهلك، ربطة من الحجم الكبير على ألا يقل وزنها على 883 غراما بسعر 4250 ليرة حدا أقصى. وربطة من الحجم الوسط على ألا يقل وزنها على 408 غرامات بسعر 3000 ليرة حدا أقصى".

ويواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه لنحو غير مسبوق أمام الليرة اللبنانية، حيث سجل، أمس الجمعة، 19500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأجبر الارتفاع العديد من أصحاب المؤسسات التجارية على إقفال أبوابها خشية بيعها السلع لديها بخسارة ولعدم قدرتها على شراء سلع جديدة وفق سعر الصرف الجديد.

ومن المرجح أن يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه لا سيما بعد معلومات أشارت الى إمكانية اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

فيما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن حجم التداول من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة المشاركة على منصة "صيرفة" هذا الأسبوع هو 5 ملايين دولار أمريكي بمعدل 15200 ليرة للدولار الواحد، داعيا المصارف ومؤسسات الصرافة إلى الاستمرار في تسجيل كافة عمليات البيع والشراء على المنصة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وبسبب الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار ونتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية قطع محتجون الطرق في عدد من المناطق اللبنانية.