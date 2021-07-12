بيانات: أحجام تداول العملات المشفرة تراجعت ‭40%‬ في يونيو

توصل بحث، اليوم الاثنين، إلى أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسية انخفضت بما يزيد على 40 بالمئة في يونيو/ حزيران في ظل قيود تنظيمية في الصين.

أظهرت بيانات مؤسسة "كريبتو كومبير" البحثية في لندن أن أحجام المعاملات الفورية انخفضت 42.7 بالمئة إلى 2.7 تريليون دولار، مع انخفاض أحجام المشتقات 40.7 بالمئة إلى 3.2 تريليون دولار.

وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة، بأكثر من ستة بالمئة الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني بعد أن شددت السلطات في الصين القيود على تداول العملة وعمليات التعدين لاستخراجها.

كانت بتكوين قد هوت 35 بالمئة في مايو/ أيار في ظل خسائر ناجمة عن تحركات بكين لكبح جماح القطاع سريع النمو. وتميل أحجام تداول العملات المشفرة إلى الارتفاع خلال فترات تقلبات الأسعار الشديدة، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقالت كريبتو كومبير إن منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية بينانس، التي واجهت تدقيقا من جهات تنظيمية في جميع أنحاء العالم، احتفظت بمكانتها كأكبر منصة من حيث حجم المعاملات الفورية. لكن أحجام التداول على بينانس نزلت 56 بالمئة في يونيو/ حزيران إلى 668 مليار دولار.