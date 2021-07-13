ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين

أظهرت بيانات هيئة الجمارك العامة الصينية، اليوم الثلاثاء، نموا للتبادل التجاري بين روسيا والصين في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 بنسبة 28.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 63.075 مليار دولار.

وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة، فقد ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 38.4 بالمئة على أساس سنوي وبلغت 28.94 مليار دولار، وزادت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 20.6 بالمئة، لتبلغ 34.29 مليار دولار.

بشكل منفصل، في حزيران/يونيو، بلغت التجارة بين روسيا والصين 12.26 مليار دولار، وبلغت الصادرات من الصين إلى روسيا 6.028 مليار دولار، والواردات من روسيا إلى الصين - 6.235 مليار دولار.

يذكر، أن التبادل التجاري بين روسيا والصين انخفض في عام 2020 بنسبة 2.9 بالمئة وبلغ 107.76 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ عن تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.

وتم توقيع الاتفاقية في تموز/يوليو 2001، بين بوتين والرئيس الصيني جيانغ تسه مين في موسكو. وفي آذار/مارس من هذا العام، اتفقت روسيا والصين على تمديد الاتفاقية تلقائيًا لمدة خمس سنوات أخرى.