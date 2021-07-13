بريطانيا تصادر ما قيمته 250 مليون دولار من العملة المشفرة

صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 180 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل الأموال، وهي أكبر عملية مصادرة في بريطانيا حتى الآن.

وقال المحقق جو ريان إن "مصادرة اليوم هي علامة بارزة أخرى في هذا التحقيق الذي سيتواصل لأشهر قادمة بينما نركز على أولئك الذين في صميم عملية غسل الأموال المشتبه بها"؛ وفقا لـ "رويترز".

تأتي المصادرة الكبيرة في أعقاب أخرى شملت ما قيمته 114 مليون إسترليني من العملة المشفرة في 24 يونيو/ حزيران. وقبضت الشرطة على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال.

وأظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية أمس الاثنين، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات الرأسمالية في بداية النصف الثاني من العام مع استمرار أجواء الحذر وسط ركود صيفي في التعاملات.