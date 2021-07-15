العراق يمدد اتفاقا نفطيا لإمداد الأردن بعشرة آلاف برميل يوميا

وأكد وزير النفط في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" حرص العراق على توطيد العلاقات الثنائية مع الأشقاء في المملكة الأردنية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة، جاء ذلك خلال استقباله الزواتي.

وقال إسماعيل، إن اللقاء "تضمن بحث ومناقشة وتوصيات ومخرجات القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر في مجال التعاون في ملف الطاقة التي عقدت في بغداد في حزيران/يونيو الماضي، كما تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط وبما يخدم المصالح للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف إسماعيل أن مشروع أنبوب (بصرة - عقبة) المزمع إنشاءه بين العراق والأردن لتصدير النفط الخام يحضى باهتمام الوزارة وهو قيد النقاشات في الوقت الحاضر من قبل اللجان الفنية والتجارية، ونهدف إلى تحقيق الجدوى الاقتصادية والتجارية وبما يدعم خطط التنمية المستدامة، وأن يضيف قيمة اقتصادية للبلدين،

وحول بيع النفط الخام إلى الأردن أشار إسماعيل إلى موافقة مجلس الوزراء على تجديد التعاقد السنوي وبكمية 10آلاف برميل.

من جانبها قالت وزير الطاقة والثروات المعدنية الاردنية إن الزيارة تاتي لمتابعة وبحث ملف النفط الطاقة مع العراق بعد عقد القمة الثلاثية، فضلاً عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها مشروع أنبوب البصرة - عقبة الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي تعود بالفائدة الاقتصادية لكلا الشعبين الصديقين .

وكانت وزيرة الطاقة الاردنية وصلت بغداد لبحث عدد من الملفات والمواضيع مع وزارات النفط والكهرباء والتخطيط .