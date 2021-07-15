فيتش تعدل النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة"

عدلت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية مستمرة في التزامها بشأن ضبط أوضاع المالية العامة.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن فيتش أبقت التصنيف السيادي للمملكة عند المستوى "A"، في ضوء ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.

وقالت وكالة "فيش" الائتمانية إن هناك عوامل تؤثر على التصنيف الائتماني منها ضعف مؤشرات الحوكمة والاعتماد على عائدات النفط، إضافة إلى ما تتعرض له الدول من صدمات جيوسياسية.

يذكر أن وكالة فيتش أعلنت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعديل نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة العربية السعودية إلى "سلبية"، وعللت ذلك بما قالت إنه "ضعف في الأوضاع المالية وفي الميزان الخارجي للمملكة".