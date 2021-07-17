وكالة: عقد اجتماع "أوبك+" الجديد يوم غد الأحد

قال مصدران في منظمة "أوبك" لوكالة "رويترز"، إن اجتماع منظمة "أوبك +" سيعقد، يوم غد الأحد، وينتظر من هذا الاجتماع اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.

وكان في 5 يوليو/ تموز الجاري، ألغى وزراء مجموعة "أوبك+"، وهي مجموعة تضم منتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول، محادثات تتعلق بالإنتاج بعد خلاف وقع بين السعودية والإمارات، عندما اعترضت الأخيرة على تمديد اقتراح إمدادات النفط لأشهر إضافية.

ووفقا لأسعار النفط المسجلة، يوم أمس الجمعة، فإنه لم يطرأ عليها تغيير يذكر وأنهت الأسبوع بانخفاض، حيث تقلبت الأسعار بسبب توقعات بنمو الإمدادات من "أوبك" وأيضا قد تؤدي زيادة إصابات فيروس "كورونا" إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2% لتبلغ 73.59 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو ما يعادل 0.2% ليبلغ 71.81 دولار عند التسوية.

وفي وقت سابق من الجلسة، نزل الخامان القياسيان ما يزيد عن دولار واحد للبرميل.