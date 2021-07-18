مصدر: كبار المنتجين في "أوبك+" يتوصلون لاتفاق مبدئي للإنتاج

قال مصدر في تحالف "أوبك+" لـ"رويترز"، اليوم الأحد، إن كبار المنتجين بالتحالف توصلوا إلى اتفاق مبدئي لزيادة الإنتاج تدريجيا حتى ديسمبر/ كانون الأول، وتمديد الاتفاق الحالي حتى نهاية 2022.

وتعقد منظمة "أوبك" اجتماعا عن بعد في وقت لاحق اليوم.

وكان في 5 يوليو/ تموز الجاري، ألغى وزراء مجموعة "أوبك+"، وهي مجموعة تضم منتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول، محادثات تتعلق بالإنتاج بعد خلاف وقع بين السعودية والإمارات، عندما اعترضت الأخيرة على تمديد اقتراح إمدادات النفط لأشهر إضافية.

ووفقا لأسعار النفط المسجلة، يوم الجمعة، فإنه لم يطرأ عليها تغيير يذكر وأنهت الأسبوع بانخفاض، حيث تقلبت الأسعار بسبب توقعات بنمو الإمدادات من "أوبك" وأيضا قد تؤدي زيادة إصابات فيروس "كورونا" إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.