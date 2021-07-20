"آبل باي" تبدأ التعامل مع بطاقة "مير" الروسية

قال فلاديمير كومليف، رئيس المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، إن ثمانية بنوك روسية كبرى أتاحت لزبائنها فرصة ربط بطاقاتهم بـ"آبل باي".

وتحتاج إلى الانتقال أولا إلى تطبيق "Wallet" على جهاز "آيفون" الخاص بك، والنقر فوق علامة الجمع واتباع التعليمات لإضافة بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم "مير"، مع التأكيد على أن المعاملات محمية بشكل جيد.

وعند إضافة بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم إلى "آبل باي"، لا يتم تخزين رقم البطاقة نفسه على الجهاز أو على خوادم "آبل"، بدلاً من ذلك، يتم تعيين رقم حساب فريد للجهاز، يتم إنشاؤه وتشفيره بواسطة نظام الدفع "مير".

وتعمل البطاقة المصرفية الروسية "مير" بواسطة منظومة دفع وطنية. وأطلقت هذه المنظومة بعدما واجه عدد من البنوك الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" على خلفية العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا.