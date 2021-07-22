روحاني يعلن عن الانتهاء من استخدام مضيق هرمز لتصدير النفط وافتتاح خط تصدير جديد

افتتح الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، اليوم، خط جديد لتصدير النفط من ميناء "جاسك" المطل على بحر ‎عمان لتكون المرة الأولى التي تصدر إيران النفط فيها دون العبور عبر مضيق هرمز.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم: "اليوم انتهى استخدامنا لمضيق هرمز لتصدير النفط".

وأضاف: "كانت صادرات النفط وتحويلات الأموال ساحات القتال الرئيسية في حرب العدو الاقتصادية ضد إيران".

مشددا على أن افتتاح هذا المشروع لتصدير النفط من ميناء "جاسك" يمثل ردا حازما على جميع المتأمرين على إيران و خاصة أمريكا.

وأوضح أن كلفة المشروع بلغت 2 مليار دولار عبر مد خط أنابيب بطول ألف كيلومتر لنقل مليون برميل يومياً إلى ميناء "جاسك".

يذكر بأن خسائر إيران النفطية، وبحسب بيانات محلية نشرت في وقت سابق من هذا الشهر، قد بلغت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب الحظر الأمريكي أكثر من 98.5 مليار دولار أو ما نسبته 91%.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018 والعقوبات المترتبة عليه، أثر سلبا على العلاقات البنكية وصادرات النفط أكثر من أي شيء آخر.