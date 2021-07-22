"لوك أويل": خططنا لبيع جزء من حصتنا في حقل "غرب القرنة 2" لكننا تلقينا رفضا من بغداد

أعلنت شركة "لوك أويل" الروسية أنها خططت لبيع جزء فقط من حصتها في حقل "القرنة الغربية 2" في العراق، لكنها تلقت رفضا من وزارة الطاقة العراقية.

وقال رئيس الشركة فاغيت اليكبيروف، اليوم الخميس ردا على سؤال حول خطط الشركة لبيع حصة في مشروع غرب القرنة - 2. " لقد أخطرنا )العراق(ببيع جزء من حصتنا.هناك مهتمين. لن أتحدث عن الحصة. لحد الان رفضت وزارة النفط العراقية لانهم راضون عن عمل الشركة في العراق، لذلك نواصل عمليات التفاوض لتحسين الاقتصاد في غرب القرنة -2، وخاصة في خزان اليمامة."

هذا وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في وقت سابق، إن شركة "لوك أويل" أبلغت السلطات العراقية رسمياً بنيتها بيع حصتها في حقل غرب القرنة 2 لشركات صينية.

يذكر أن شركة "لوك أويل" الروسية تمتلك 75٪ في مشروع غرب القرنة 2 وشركة نفط الشمال العراقية المملوكة للدولة - 25٪. كما تشارك في المشروع شركة نفط الجنوب العراقية ، التي توزع نفط المشروع نيابة عن العراق بين المشاركين فيه على حساب سداد التكاليف والأجور.

هذا ووقع العراق في منصف شهر يونيو/ حزيران الماضي عقدا لحفر 96 بئرا نفطيا في حقل "غرب القرنة - 1"، وجاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة النفط العراقية أمس الخميس على صفحتها في "فيسبوك".

وتم التوقيع بين شركة "نفط البصرة" والمقاول لحقل "غرب القرنة -1"، شركة "إكسون موبيل" وشركة "شلمبرجر"، بحضور ورعاية وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار.