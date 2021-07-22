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    الذهب

    صندوق النقد الدولي يدرس بيع ممتلكاته من الذهب لتمويل الدول

    © REUTERS / Ajay Verma
    اقتصاد
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    قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه يدرس بيع ممتلكاته من الذهب بالإضافة إلى خيارات أخرى لتعزيز برامج الإقراض المرتبطة بالوباء.

    واشنطن- سبوتنيك. وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان بشأن برامج الإقراض المرتبطة بالوباء: "أوصى العديد من المديرين باستكشاف مبكر لجميع خيارات التمويل، بما في ذلك تعبئة موارد التمويل الداخلية واستكشاف مبيعات الذهب قبل المرحلة الثانية".

    صندوق النقد الدولي، 2020
    © AFP 2021 / OLIVIER DOULIERY
    "صندوق النقد" يوافق على إصلاحات لإقراض البلدان منخفضة الدخل

    لكنه أشار أيضًا إلى عدم وجود دعم ساحق للفكرة، وقال: "لم يؤيد عدد من أعضاء مجلس الإدارة مقترحات استخدام الذهب، مشيرين إلى التعقيد وطول الوقت المطلوبين لإكمال العملية وكذلك التأثيرات المحتملة على قوة الميزانية العمومية للصندوق".

    وقال الصندوق إنه بحاجة إلى النظر في خيارات مختلفة للإقراض بالنظر إلى أن التزاماته تجاه البلدان منخفضة الدخل قد ارتفعت ثمانية أضعاف في عام 2020، لتصل إلى 13.2 مليار دولار، ولم تكن هناك علامات على حدوث تباطؤ خلال السنوات القليلة المقبلة.

    وجاء في البيان: "من المتوقع أن يتم توفير الجزء الأكبر من المساعدة المالية المستقبلية من خلال ترتيبات الإقراض متعددة السنوات - وهو تحول عن نهج عام 2020، عندما تم تقديم معظم المساعدة من خلال تسهيلات التمويل الطارئة للصندوق".

    يحتفظ صندوق النقد الدولي بنحو 90.5 مليون أوقية أو 2814.1 طن متري من الذهب في مستودعات محددة، وفقا لصحيفة وقائع للصندوق.

    بناءً على التكلفة التاريخية، تقدر قيمة إجمالي حيازات الذهب لدى صندوق النقد الدولي بنحو 4.6 مليار دولار باستخدام أسعار الصرف في نهاية يناير/ كانون الثاني 2021. لكن بأسعار السوق الحالية، تبلغ قيمتها نحو 168.6 مليار دولار، باستخدام أسعار الصرف في نهاية يناير أيضا".

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