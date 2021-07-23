ارتفاع الدولار يتسبب في أول خسارة للذهب منذ 5 أسابيع

تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لأول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش؛ حسب "رويترز".

وكان الذهب قد تراجع بنسبة 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، حيث استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.

بينما ظل سعر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

ونقلت "رويترز" عن خبراء، قولهم إنهم "يتوقعون أن يظل التضخم محركا رئيسيا لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، ويدعم الأسعار على المدى القريب".

ووفقا لخبراء فإن "تراجع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية، قدم بعض الدعم للذهب".

كما تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.40 دولار للأوقية، وتتجه لثالث هبوط أسبوعي، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2727.94 دولار، واستقر البلاتين عند 1092.71 دولار.