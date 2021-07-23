المصرف المركزي الروسي: الاقتصاد الوطني وصل إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الوطني وصل إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا في الربع الثاني من عام 2021.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمركزي الروسي عقب اجتماع لمجلس الإدارة: "وفقا لتقديرات المصرف المركزي الروسي، في الربع الثاني من عام 2021، وصل الاقتصاد الروسي إلى مستويات ما قبل الأزمة. وتشير المؤشرات التشغيلية إلى نمو مطرد في الطلب الاستهلاكي والاستثماري".

ووفقًا لتقديرات المركزي الروسي، فقد تجاوز نشاط المستهلك بالفعل مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من التشديد الجزئي للتدابير التقييدية، يستمر الانتعاش النشط لقطاع الخدمات العامة ".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر المصرف الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة دفعة واحدة، ما يصل إلى 6.5 بالمئة سنويًا، وهذه الخطوة هي القصوى للزيادة منذ عام 2014.