مصر و"مرسيدس بنز" توقعان اتفاقا لتدشين مشروع قرب قناة السويس

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عقدا مبدئيا مع شركة "مرسيدس بنز" لإنشاء مركز لوجستي في المنطقة الصناعية بالعين السخنة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية للقناة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المنطقة، يحيى زكي، وراؤول روهان، الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز مصر"، ورئيس مجلس إدارة الشركة، بيتر إرنست روس، بحسب بيان أصدرته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

من جانبه قال زكي إنها خطوة مهمة أن يقام بالمنطقة مركزا لوجستيا من "مرسيدس" يسهل ويدعم صناعة السيارات، مضيفا أن مثل هذه المشاريع والعقود مع الشركات العالمية ستعزز الاستثمار في المنطقة.

وأضاف: "لقد مر هذا المشروع بالعديد من المفاوضات ونجحنا في استكمال كل المحادثات للوصول إلى إنشاء هذا المركز اللوجيستي لمرسيدس والذي يضم ساحة تخزين للسيارات ومركز لقطع غيار السيارات وورشة صيانة".

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في الأشهر الماضية، عن عدد من المشروعات الجديدة. في وقت سابق من الشهر الجاري وقعت مذكرة تفاهم لتدشين أول منطقة اقتصادية بولندية ضمن مشروعات القناة.

وقال زكي ، إن العمل مستمر في تدشين مشروعات جديدة بجانب المشروعات القائمة بالفعل، مشيرا إلى أن هناك تركيزا على منطقة العين السخنة حتى تصبح مركزا إقليميا ودوليا للمشروعات والمنتجات البتروكيماوية.

وفي الشهر الماضي، بحث وزير الخارجية الماليزي، هشام الدين حسين، مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرص استثمار بلاده في المنطقة، خلال لقاء بالقاهرة في أول زيارة لحسين إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في مارس/ آذار الماضي.