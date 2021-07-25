مكتب أبوظبي الإعلامي: تخفيض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة 94%

ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد، أن أبوظبي ستقلل رسوم تأسيس الأعمال إلى ألف درهم (272.27 دولار) بانخفاض 94 في المئة عن المعدل الحالي، وذلك ابتداءً من 27 يوليو/ تموز، في إطار الجهود لتمكين القطاع الخاص.