"فايزر" ترفع توقعاتها لمبيعات لقاح كورونا بشكل كبير إلى 33 مليار دولار

رفعت شركة "فايزر"، اليوم الأربعاء، توقعاتها للإيرادات المرتبطة بلقاح كورونا في عام 2021 بشكل حاد، وتوقعت تسليم 500 مليون جرعة إضافية مقارنة بالتوقعات السابقة.

تقدر شركة الأدوية الأمريكية، التي دخلت في شراكة مع شركة "بيونتيك" الألمانية لتطوير اللقاح، أنها ستقدم 2.1 مليار جرعة، ما يولد مبيعات بقيمة 33.5 مليار دولار، مقارنة بتوقعاتها المعلنة في مايو/ آيار البالغة 26 مليار دولار.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه تم تسليم أكثر من مليار جرعة من اللقاح، مضيفا أن "سرعة وكفاءة جهودنا مع بيونتيك للمساعدة في تطعيم العالم ضد الوباء كانت غير مسبوقة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

أعلنت شركة "فايزر" عن أرباح في الربع الثاني، والتي بلغت 5.6 مليار دولار، بزيادة 59% عن نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة الإيرادات بنسبة 92% إلى 19 مليار دولار.

أطلقت الشركة دراسات سريرية حول الحاجة لجرعة ثالثة محتملة من اللقاح كحقنة معززة، وقال بورلا إن مثل هذه التعزيزات يمكن أن تصبح مصدر دخل "دائم" للشركة.

لم يؤيد مسؤولو الصحة الأمريكيون حتى الآن فكرة الجرعة الثالثة لعدد كبير من السكان، لكن المسؤولين يدرسون الحاجة إليها لتحصين الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.