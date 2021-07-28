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    القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021

    وزير التنمية الاقتصادية الروسي: هناك اهتمام من شركائنا في الدول الإسلامية بالمشاريع التكنولوجية

    © Sputnik . Maxim Bogodvid
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    صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، بأن الشركاء من الدول الإسلامية يولون اهتماما كبيرا بمشاريع التكنولوجيا الروسية.

    تصريحات وزير التنمية، مكسيم ريشيتنكوف، جاءت خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للقمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة "روسيا- العالم الإسلامي: قمة قازان 2021".

    مضيفا أن الآلية الجديدة للأنظمة القانونية التجريبية للتكنولوجيات، بما في ذلك نقل الركاب والبضائع دون طيار، تحظى باهتمام كبير لممثلي الأعمال، بما في ذلك من الدول الإسلامية. ويجب أن ننظر إلى المستقبل ونفهم ما سيكون عليه الهيكل المستقبلي للاقتصاد.

    وتابع قائلا "هنا، تبرز قضايا الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي. نطلق هذا العام آلية جديدة للأنظمة القانونية التجريبية التي ينبغي أن تفتح الطريق أمام استخدام روسيا لنقل البضائع بدون طيار، وسيارات الأجرة بدون سائق، ومعالجة البيانات الضخمة، والتطبيب عن بعد".

    كما أشار إلى أن البلاد تواجه تحديات جديدة مرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد منخفض إنبعاثات الكربون، مما سيغير بشكل كبير هيكل الصادرات الروسية. "بالفعل الآن يجب أن نفهم كيفية نقل الاقتصاد".

    هذا وتناقش الحكومة الروسية مفهوم تطوير النقل الكهربائي في إطار المبادرات الاستراتيجية. يتم تنفيذ مفهوم تطوير طاقة الهيدروجين، ويتم العمل على مبادرات جديدة تتعلق بالهندسة الميكانيكية للصناعة الجديدة لمعالجة ونقل الغاز الطبيعي المسال.

    وأضاف ريشيتنيكوف "ندعو شركاءنا من الدول الإسلامية للانضمام إلى هذه المشاريع أيضا".

    واستمرارا لموضوع تطوير المركبات غير المأهولة، أشار وزير التنمية الاقتصادية في روسيا بشكل خاص إلى التقدم الذي أحرزته شركات "كاماز" في هذا الموضوع وأوضح أنه يجب على السلطات تهيئة الظروف للاختبار الآمن لهذه التقنيات.

    بدوره، أوضح النائب الأول للمدير العام لشركة "كاماز"، يوري غيراسيموف، أنه اليوم، في وضع الاختبار، تتحرك مركبة من دون قائد مبنية في المؤسسة وتحمل المكونات.

    في حديثه عن الروبوتات، أشار غيراسيموف إلى أن المؤسسة توظف أكثر من 200 روبوت يشارك في إنتاج الشاحنات.

    قال غيراسيموف: "ستؤدي الروبوتات إلى زيادة جودة المنتج، وتوفير مرونة الإنتاج لتخصيص المنتجات، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العمل وظروف موظفي الشركات".

    قال رئيس تتارستان رستم مينيخانوف، ملخصا نتائج الاجتماع، إن السلطات ستعمل على تغيير موقف الشركات من الأتمتة. "اليوم نقوم بإنشاء طائرات جديدة في مجال الطيران وبناء السفن، ويجري تحديث عميق لمصنع كازان للطيران".

    انظر أيضا:

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