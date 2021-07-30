هبوط أسعار النفط رغم نمو الطلب بوتيرة أسرع من المعروض

هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض.

وحسب "رويترز"، نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر/أيلول، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 45 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المئة إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش، عقب أن قفزت 1.75 في المئة أمس الخميس.

وتراجع عقد خام برنت الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر/تشرين الأول، 48 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المئة إلى 74.62 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المئة إلى 73.19 دولار للبرميل، لتقلص مكسبا حققته أمس الخميس بواقع 1.7 في المئة.

إلا أنهما (خام برنت وغرب تكساس) يتجهان صوب تحقيق مكاسب بنحو 2% للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم.