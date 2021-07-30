مؤسس شركة سويفل يكشف سبب لجوئه للإدراج من خلال شركة ذات أغراض خاصة

قال الرئيس والمؤسس لشركة "سويفل - SWVL" المصرية مصطفى قنديل، إن السوق التي تعمل بها الشركة تقدر بتريليون دولار مما يتيح فرص كبيرة للشركة للتوسع خاصة مع تسجليها نموا بنسبة 430% منذ إطلاقها.

وأضاف في لقاء خاص لـCNBC عربية أن الشركة تقدم خدمات في 10 مدن حول العالم حيث كانت البداية في 2017، ويبلغ العدد الحالي لموظفي SWVL حوالي 700 موظف وتقدم الشركة المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي ملايين الرحلات شهريا.

وبخصوص اللجوء للإدراج عبر شركة ذات أغراض خاصة، أوضح مؤسس الشركة أن السبب يعود إلى التوجه السريع نحو النمو بأسرع وتيرة مشيرا إلى أن الشركة ذات الأغراض الخاصة هي الأسرع لجمع الأموال ووسيلة ثورية للطرح خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وحاز قنديل على اهتمام الأسواق المالية العالمية ومتابعيها من مستثمرين ومحللين وحتى صناع القرار، وذلك بفضل الإنجاز السريع الذي حققه في مجال ريادة الأعمال.

وهنأه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قنديل، أمس الأربعاء، على إدراج شركته التي تجاوزت قيمتها مليار ونصف المليار دولار في بورصة ناسداك الأمريكية.

تتخذ الشركة من الإمارة العربية مقرا لها.

أعلنت "سويفل" اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة أمريكية تسمى "كوين غامبيت جروث"، في صفقة تسمح لها بإدراج اسهمها في بورصة "ناسداك" بطريقة يسيرة، لتصبح بذلك أول شركة شرق أوسطية تتجاوز قيمتها المليار دولار، يتم إدراجها في البورصة الأمريكية.

تشغل الشركة حافلات لنقل المواطنين عبر خطوط ثابتة يمكن حجزها والدفع مقابلها عبر تطبيق إلكتروني، وذلك في 10 مدن في دول على رأسها مصر والسعودية والأردن، حسبما ذكرت "بوابة أرقام المالية".

من المقرر أن تحصل الشركة على 445 مليون دولار في هذه الصفقة، وتعتزم أن توظفها في توسيع نطاق أعمالها لتشمل 20 دولة خلال السنوات الأربع القادمة.

في تهنئته، قال حاكم دبي: "مصطفى قنديل، شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم إدرجها اليوم عبر بورصة ناسداك. مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".