روسيا وتركيا تبحثان اتفاقية طويلة الأجل بشأن نقل الغاز عبر الأراضي التركية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن روسيا وتركيا تناقشان اتفاقية طويلة الأجل بشأن نقل الغاز عبر الأراضي التركية.

موسكو- سبوتنيك. وقال نوفاك، عقب اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الروسية - التركية: "ناقشنا اليوم بالتفصيل الوضع المتعلق بتنفيذ أكبر مشاريعنا: بناء خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، وبالتالي تنفيذ اتفاقية العبور عبر تركيا".

وأشار إلى أن "الحديث يدور عن إبرام اتفاقية عبور غاز طويلة الأجل".

ويتألف خط أنابيب الغاز " التيار التركي" من أنبوبين متوازيين بطول 930 كم، يصلان أنابا في روسيا ببلدة كييكوي في شمال غربي تركيا وبطاقة 15.75 مليار متر مكعب لكل منهما.

هذا ويتيح المشروع لموسكو إمكانية نقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود، الخط الأول للإمدادات للمستهلكين الأتراك، أما الخط الثاني، يغذي جنوب وجنوب غربي أوروبا بالغاز دون الحاجة إلى المرورعبر أوكرانيا، التي كانت الممر الرئيسي للغاز الروسي إلى أوروبا سابقا.