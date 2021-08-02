الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في شهر

استقر الدولار فوق أدنى مستوى في شهر بقليل يوم الاثنين، مع اقتراب أسبوع مزدحم يتضمن بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية وقرارا رئيسيا للبنك المركزي الأسترالي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 92.091، دون تغيير تقريبا عن يوم الجمعة، عندما انخفض إلى 91.775 للمرة الأولى منذ 28 يونيو/حزيران، بحسب وكالة "رويترز".

وانخفض المؤشر بنسبة 0.88% الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء له منذ أوائل مايو/آيار، بعد أن كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول منتصف الأسبوع أن رفع أسعار الفائدة كانت "بعيدة المنال" وأن سوق العمل لا تزال "أمامها مساحة للتعافي".

وكان مؤشر الدولار سجل الشهر الماضي أعلى مستوياته منذ بداية أبريل/نيسان عند 93.194.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة 926 ألف وظيفة في عدد الوظائف غير الزراعية في يوليو/ تموز، في البيانات التي ستصدر يوم الجمعة، والتي ستكون أكبر زيادة في 11 شهرا. كما يتوقع أن ينخفض ​​معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 5.7%من 5.9% في يونيو/حزيران.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين الياباني وسجل 109.67 ين، اليوم الاثنين، فيما تراجع قليلا عند 1.1873 مقابل اليورو.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.3905 دولار، ومن المقرر صدور إعلان بشان السياسات من بنك إنجلترا يوم الخميس المقبل.

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.7347 دولار أمريكي قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي غدا الثلاثاء.