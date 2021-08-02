"لوك أويل" و"إيني" الإيطالية.. اكتشاف نفطي جديد في المربع 10 قبالة سواحل المكسيك

اكتشفت شركة "لوك أويل" الروسية، بالشراكة مع شركة "إني" الإيطالية، مخزونا نفطيا في "بلوك رقم 10" قبالة سواحل المكسيك، بموارد أولية تبلغ 200 مليون برميل من المكافئ النفطي.

وجاء في بيان مشترك، تعلن شركة "لوك أويل"، عن اكتشاف رواسب نفطية في منطقة "سايوليتا" للتنقيب عن النفط في بلوك رقم 10 في الجرف القاري لخليج المكسيك، بعد حفر بئر استكشافية.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن الموارد الجيولوجية الأولية للمخزونات الجديدة قد تصل إلى 200 مليون برميل من المكافئ النفطي ؛ وأن بئر "سايوليتا-1 إيه إكس بي"، هو ثاني بئر ناجح على التوالي تقوم الشركة بحفره بالشراكة مع المشغل "إيني"، في إطار الالتزامات داخل بلوك رقم 10 ".

وأشار البيان إلى أنه في المستقبل القريب، ستبدأ "لوك أويل" و"إيني"، بإعداد خطة لتقييم الاكتشاف وتحديد أوجه التضافر المحتملة للتنمية التجارية.

بلوك رقم 10 مملوكة بنسبة 65 بالمئة لشركة "إني" و 20 بالمئة لشركة لوك أويل" و 15 بالمئة لشركة "كابريكورن".