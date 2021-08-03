مصر تقول إن فاتورة استيرادها للقمح انخفضت 13%

وأكد وزير التموين المصري، على مصيلحي، أن الاحتياطي من القمح في مصر، يكفي لمدة 6 أشهر ونصف.

وحسب وكالة رويترز أوضح مصيلحي أن مصر لديها زيوت نبايتة تكفيها لمدة 5 أشهر ونصف، فيما لديها كميات من السكر تكفي لمدة 6 أشهر.