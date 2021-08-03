الكويت تستحوذ على 12% من ثروات منطقة مجلس التعاون الخليجي

قال تقرير لشركة بوسطن كونسلتينج غروب، عن إدارة الثروات العالمية، إن معدل نمو الثروات في الكويت، شهد نموا قدره 3.3 % منذ 2015.

وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة القبس الكويتية، فقد وصل النمو إلى 266 مليار دولار سنة 2020.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان "الثروة العالمية 2021: عندما يمسك العملاء بزمام القيادة"، إلى أنه من المتوقع استمرار النمو خلال الخمس سنوات القادمة.

وتستحوذ الكويت على حصة 12 % من الثروات المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي العام الماضي.

وتابع تقرير شركة بوسطن غروب إلى أن حجم الثروات المالية من المتوقع وصوله إلى 2.7 تريليون دولار بعد أربعة أعوام مقارنة بـ2.2 تريليون عام 2020.