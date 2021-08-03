شركات الصرافة في جنوب اليمن تعلن الإضراب الشامل احتجاجا على قرارات البنك المركزي في عدن

أعلنت شركات الصرافة في جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل احتجاجا على قرارات البنك المركزي في عدن.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يسري الإضراب من صباح غد الأربعاء. مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد استنفاذ كافة الوسائل والجهود للوصول إلى حلول جذرية.

وأكد البيان إغلاق كافة شبكات التحويلات المصرفية والإبقاء على نوافذ الخدمة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا وليوم واحد فقط. مشيرا إلى أن الإضراب يشمل كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي.

كما طالب البيان كافة البنوك التجارية باتخاذ خطوات مماثلة لما تقتضيه المصلحة .

وشدد البيان على أن الإضراب لن يتم رفعه مالم تكن هناك خطوات فعلية تضمن للشعب حل جذري في استعادة أوضاعه الاقتصادية والمعيشية.

ودعا البيان كافة الجهات الرسمية وفي مقدمتها الحكومة وكافة السلطات المركزية ذات الاختصاص والسلطات المحلية باتخاذ خطوات طارئة ومواقف بناءة للوقوف بحزم ومسؤولية تجاه الوضع الاقتصادي وما آل إليه.

كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أعلنت الخميس الماضي، ضخ دفعة جديدة من الأوراق النقدية المطبوعة في الخارج، ضمن إجراءات تسعى من خلالها إلى توحيد سعر العملة المحلية في المحافظات التي تسيطر عليها، وبالمناطق الخاضعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وإيقاف تدهورها أمام العملات الأجنبية.

ويشهد الريال اليمني منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري، تدهوراً كبيراً أمام سعر العملات الأجنبية، إذ سجل الدولار الأمريكي الواحد في عدن أكثر من ألف ريال يمني، في حين يبلغ سعره في صنعاء 597 ريالاً، ما دفع الحكومة اليمنية إلى طلب تدخل عاجل من السعودية لمنع انهيار العملة.