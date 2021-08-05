أرباح "سابك" السعودية تتجاوز 2 مليار دولار في الربع الثاني من 2021

تمكنت شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" من تحقيق أعلى "أرباح فصلية" في 10 سنوات، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ذكرت ذلك شبكة "الشرق" السعودية، اليوم الخميس، في تقرير عن الشركة، أشارت فيه إلى أن الربع الثاني من 2021، شهد تحقيق أعلى صافي ربح منذ 2011.

ولفتت الشبكة إلى أن أرقام الإيرادات والأرباح، التي حققتها الشركة السعودية، تجاوزت توقعات المحللين، مشيرة إلى أن صافي الأرباح وصل إلى 7.6 مليار ريال (2.03 مليار دولار أمريكي).

يذكر أن محللين ماليين كانوا يتوقعون أن تحقق شركة الصناعات الأساسية السعودية متوسط أرباح لا يتجاوز 5.7 مليار ريال (نحو 1.5 مليار دولار).

كما توقع محللون أن تحقق الشركة إيرادات بنحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، إلا أن ما تم تحقيقه من إيرادات في الربع الثاني من 2021 وصل إلى 42.4 مليار ريال (نحو 11.3 مليار دولار).

#عاجل#سابك #السعودية تتحول للربحية في الربع الثاني 2021 على أساس سنوي، الشركة تحقق 7.64 مليار ريال صافي أرباح، مقابل خسارة 2.22 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي، وكانت الشركة قد ربحت 4.86 مليار ريال في الربع الأول من 2021#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/v2omjdstmJ — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) August 5, 2021

وتعد "سابك" من الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الكيماويات المتنوعة، وهي شركة سعودية مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية، الرياض، ولها أنشطة عالمية في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا ومناطق أخرى.