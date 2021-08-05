بعد جدل واسع في مصر... الحكومة ترد على ادعاءات طبع "شعار المثليين" على العملات الجديدة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا، قالوا إنها تُظهر علم المثليين على العملات البلاستيكيّة التي ينتظر أن يصدرها البنك المركزيّ المصري قريبا.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت على مواقع التواصل، ولاسيما في مصر صور لعملات مرسوم عليها ما يشبه ألوان قوس قزح، التي تمثل علم المثليين والمتحولين جنسيا في أنحاء العالم.

وأرفق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة على هذا شكل هذه العملات خاصة أنها تحمل صورة مسجد أيضا.

​وطالب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المصرية، تغيير هذه الألوان من العملة الجديدة.

لكن تبين أن هذه المزاعم المتداولة بشأن العملة البلاستيكية المنتظرة غير صحيحة، وأن تصميمها لن يضم هذه الأشكال، وفقا لتصريحات سلطات النقد المصرية.

وردا على هذه الشائعات، أصدر البنك المركزي المصري بيانا تناقلته وسائل الإعلام المحلية، قال فيه إن هذا التصميم المتداول بهذه الألوان ليس جزءا من تصميم العملة المنتظرة.

وأوضح أن تصميم العملة يحمل علامة مائية تحول دون تزويرها، مشيرا إلى أنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر لون أو لونان فقط من العلامة المائيّة.