الصين تنجح في رفع الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة تفوق 50%

أعلن مجلس الكهرباء الصيني أن قدرة الطاقة المركبة بالوقود غير الأحفوري في الصين تتجاوز طاقة حرق الفحم هذا العام للمرة الأولى، تزامننا مع ارتفاع استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة تتراوح بين 7 و 8%.

ارتفع استهلاك الكهرباء في الصين هذا العام بنسبة تتراوح بين 7 و8%، بفضل النشاط المحلي المتزايد، وفقًا لأحدث توقعات مجلس الكهرباء الصيني، بحسب ما ذكر موقع "argusmedia".

توقعت لجنة الانتخابات المركزية في فبراير/ شباط الماضي، زيادة سنوية في استهلاك الكهرباء عند 6% لعام 2021. وقد أجرت التعديل التصاعدي مستشهدة بتوقعات بوجود نشاط اقتصادي محلي وخارجي أقوى.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات إن هذا العام يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني وكذلك بداية الخطة الاقتصادية الخمسية الـ14 للبلاد، حيث ستعطي بكين الأولوية للطاقة النظيفة.

وقالت اللجنة إن استهلاك الكهرباء قد يتجاوز 8% هذا العام إذا أثرت درجات الحرارة المرتفعة في الصيف على أجزاء كبيرة من البلاد لفترات طويلة، ما سيزيد الطلب على أجهزة تكييف الهواء بشكل كبير.

القدرة على الاعتماد على الطاقة غير الأحفورية

قالت اللجنة المركزية للكهرباء، إن قدرة الطاقة المركبة بالوقود غير الأحفوري في الصين قد تتجاوز طاقة حرق الفحم هذا العام للمرة الأولى. في وقت سابق من هذا العام، توقعت أن ترتفع القدرة المركبة غير الأحفورية بنسبة 2.5% إلى 47.3% من إجمالي الطاقة المستهلكة في الصين، ولكن الارتفاع تجاوز التوقعات.

يأتي التعديل الأخير في أعقاب تصريحات الزعيم الصيني شي جين بينغ، خلال قمة المناخ العالمية الأخيرة، بأن الصين ستكبح بشكل صارم توليد الطاقة التي تعمل على حرق الفحم وستحد من الزيادة في استهلاك الفحم خلال المرحلة الأخيرة من خطتها الاقتصادية الخمسية.

حددت وكالة تخطيط الطاقة، وهي أكبر وكالة في الصين لتخطيط الطاقة، هذا الشهر هدفًا أوليًا لزيادة توليد الطاقة القائمة على الرياح والطاقة الشمسية للحد من الطلب على الكهرباء القائمة على الفحم.

أهداف واقعية

أحد العوامل المهمة في ضمان موثوقية شبكة الطاقة المتجددة هو القدرة على تخزين الطاقة بسبب الطبيعة غير الدورية لمصادر الطاقة المتجددة.

ارتفع إجمالي قدرة الطاقة النظيفة في الصين إلى 33.4 جيجاواط في نهاية عام 2020، بزيادة سنوية قدرها 136%، وفقًا لبيانات من تحالف تخزين الطاقة الصيني (CNESA).

وأعلن التحالف أن تكنولوجيا تخزين الطاقة في البلاد ستشهد تعديلات وسيكون الهدف خفض تكلفة التخزين خلال الخطة الاقتصادية الخمسية الـ14.

وحثت اللجنة على زيادة التركيز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الفحم، لكنها اقترحت أيضًا المزيد من المساعدات المالية لمنتجي الفحم ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم لتخفيف الاحتياجات الفورية.