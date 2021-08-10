الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لإنتاج النفط في 2021

رفعت وزارة الطاقة الأمريكية، توقعاتها لإنتاج النفط في البلاد في نهاية العام الجاري بمقدار 20 ألف برميل يوميا، إلى 11.12 مليون.

موسكو - سبوتنيك . وأشارت التوقعات الشهرية قصيرة الأجل التابعة لإدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إلى رفع توقعات إنتاج النفط في البلاد في نهاية العام الجاري بمقدار 20 ألف برميل يوميا، إلى 11.12 مليون.

بينما خُفضت الوزارة التوقعات للعام المقبل بمقدار 80 ألفًا، إلى 11.77 مليون.

ورفعت وزارة الطاقة الأمريكية في تموز/ يوليو، توقعاتها لإنتاج النفط لهذا العام إلى 11.1 مليون برميل يوميًا، ولعام 2022 - إلى 11.85 مليون برميل يوميًا.

وبلغ متوسط إنتاج النفط في البلاد العام الماضي 11.28 مليون برميل يومياً.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، بشكل طفيف التوقعات لمتوسط سعر خام "برنت"، للعام الجاري إلى 68.71 دولار للبرميل من 68.78 دولار سابقاً.