بورصة أبوظبي تبلغ أعلى مستوى لها

وصلت أسهم بورصة أبوظبي، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك بدعم من أسهم الشركة العالمية القابضة، التي تواصل سلسلة مكاسب ليومها الرابع.

وأفادت وكالة "رويترز" أن سهم العالمية القابضة قفز 11% منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن أعلنت أكثر الشركات المدرجة قيمة في أبوظبي، الأحد الماضي، عن تحقيق صافي ربح 4.36 مليار درهم (1.19 مليار دولار) للفترة المنتهية في الـ30 من حزيران/ يونيو الماضي، ارتفاعا من 814 مليون درهم قبل عام.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 1.1%، وقفز سهم العالمية القابضة 4.2%.

كما ارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 3.2% بعد أن حققت ارتفاعا في صافي ربح النصف الأول.

وربح المؤشر السعودي الرئيس 0.4%، مدفوعا بصعود سهم مصرف الراجحي 0.5%، وزيادة سهم البنك الأهلي السعودي 1.3%، فيما سهم البنك السعودي الفرنسي 3.3% بعد أن أعلن فرعه التابع في سوريا عن زيادة صافي ربح الربع الثاني.

وبشكل منفصل، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء السعودي وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة والوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة في مجال الهيدروجين.

ونزل المؤشر الرئيس في دبي 0.1%، إذ تعرض لضغوط بفعل انخفاض 0.4% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، وتراجع 1.2% لسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.