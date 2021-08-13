مسؤول روسي: ارتفاع ملحوظ في الصادرات التجارية الروسية إلى بلدان شمال أفريقيا

أعلن مدير قسم تطوير العلاقات التجارية في مركز التصدير الروسي، ألكسندر بلياشوف، عن ارتفاع معدل الصادرات غير النفطية وغير المرتبطة بمجال الطاقة إلى دول شمال أفريقيا.

وجاءت تصريحات المدير بلياشوف لوكالة "سبوتنيك"، خلال انطلاق أعمال البعثة التجارية للشركات الروسية إلى دول شمال أفريقيا حيث قال، إن الصادرات هذا العام من المنتجات غير النفطية بلغ نحو 1.9 مليار دولار أمريكي.

وأكد بلياشوف قائلا: "على مدى 3 أشهر من هذا العام، نلاحظ زيادة في الصادرات إلى عدد من البلدان الأفريقية، حيث بلغت الصادرات إلى مصر 920 مليون دولار، والجزائر بنحو 240 مليون دولار، والمغرب - 220 مليون دولار، والسودان - 110 مليون دولار".

وتابع قائلا: "لدينا جناح في مصر ويتم عرض كل ما يتم انتاجه من أغذية روسية ويلقى رواجا كبيرا".

وتهدف البعثة التجارية إلى زيادة وتوسيع العلاقات والصادرات التجارية مع دول شمال أفريقيا.