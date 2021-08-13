نشاط التنقيب عن النفط في أمريكا يبلغ أعلى مستوياته منذ أبريل 2020

قالت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية، اليوم الجمعة، إن عدد منصات التنقيب النشطة في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 10 منصات إلى 397 منصة هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2020.

واشنطن- سبوتنيك. توقع محللو الطاقة الذين استطلعت آراؤهم وسائل الإعلام الأمريكية، زيادة منصات الحفر بواقع اثنين فقط هذا الأسبوع ، على غرار الأسبوع الماضي.

مسح "بيكرز هيوز" الأسبوعي هو مؤشر للإنتاج المستقبلي ويراقب عن كثب من قبل الشركات في صناعة النفط وكذلك المشاركين في أسواق الطاقة.

سجلت منصات النفط مستوى قياسيا بلغ 1609 في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 عندما تجاوزت الولايات المتحدة السعودية لأول مرة كأكبر منتج للنفط في العالم، خلال طفرة صناعة النفط الصخري الأمريكية.

وبعد انهيار الأسعار على مدى العامين المقبلين، انخفض العدد بحدة إلى أقل من 400، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى أكثر من 800 بحلول منتصف عام 2019.

في ذروة إنتاج النفط في الولايات المتحدة في آذار/ مارس 2020، وقبل اندلاع جائحة فيروس كورونا مباشرة، بلغ عدد المنصات 664.

أنتجت الولايات المتحدة 13.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام في ذلك الوقت، لكن يبلغ إنتاج الخام الأمريكي حاليا 11.1 مليون برميل يوميا.