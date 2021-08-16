الذهب يتخلى عن مكاسبه الكبيرة طوال الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الدولار

تخلّى الذهب، اليوم الاثنين 16 أغسطس/آب، عن مكاسبه الكبيرة، التي حققها طوال الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي.

وأوضحت وكالة "رويترز"، في تقريرها، أن الذهب تراجعت أسعاره من أعلى مستوى لها في أسبوع مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين هدأت بعض المخاوف بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز مبكرا.

ولفتت إلى أنه بحلول الساعة 6:46 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1773.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس/آب عند 1782.40 دولار. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1775.80 دولار.

كما لاحظت ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1 في المئة، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة.

وقفز الذهب 1.5 في المئة، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو/تموز، الذي يصدر يوم الأربعاء، وتصريحات رئيسه جيروم يوم غد الثلاثاء.

ومن المرجح أيضا أن تعطي بيانات مبيعات التجزئة الشهرية الأمريكية مزيدا من الدلائل حول ثقة المستهلكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 في المئة إلى 23.53 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 1.6 في المئة إلى 1010.24 دولار، في حين خسر البلاديوم 0.6 في المئة ليسجل 2634.82 دولار.