أسعار الذهب اليوم تشهد تراجعا طفيفا في عدد من الدول العربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 أغسطس/آب شهدت تراجعا طفيفا ملحوظا في في عدد من الدول العربية ، متزامنة مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا. تعرف علي أسعار الذهب في

وكان الذهب قد تخلى في بداية تعاملات اليوم العالمية عن مكاسبه الكبيرة، التي حققها طوال الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي.

ونشرت وكالة "رويترز"، تقريرا، قالت فيه إن الذهب تراجعت أسعاره من أعلى مستوى لها في أسبوع مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين هدأت بعض المخاوف بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز مبكرا.

أسعار الذهب عالميا

وقالت "رويترز" إنه في الساعة 6:46 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1773.12 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ سعره في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 6 أغسطس/آب عند 1782.40 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1775.80 دولار.

يذكر أن أسعار الذهب سبق وارتفع 1.5 في المئة، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز.

أسعار الذهب في مصر

وأعلنت شعبة الذهب في مصر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 أغسطس/آب، والتي جاءت على النحو التالي:

· عيار 24 قيراط: 892 جنيها

· عيار 21 قيراط: 781 جنيها

· عيار 18 قيراط: 669 جنيها

· الجنيه الذهب: 6248 جنيها

· أوقية الذهب عيار 24 قيراط: 27 ألف و683 جنيها

· كيلو الذهب عيار 24 قيراط: 893 ألف جنيها

أسعار الذهب في السعودية

تماشيا مع الأسعار العالمية، شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية تراجعا طفيفا، وسط حالة ترقب للبورصات العالمية وأوضاعها في بداية الأسبوع.

وجاءت أسعار الذهب في السعودية على النحو التالي

· جرام الذهب عيار 24: 213.88 ريال

· جرام الذهب عيار 21: 187.15 ريال

· جرام الذهب عيار 18: 160.41 ريال

· جرام الذهب عيار 14: 124.77 ريال

· أوقية الذهب: 6656.25 ريال

· الريال الذهب: 1497.18 ريال

أسعار الذهب في الكويت

استمرت أسعار الذهب في الكويت في المحافظة على حالة الاستقرار والثبات لليوم الثالث على التوالي، حيث لم يحدث أي تغير تقريبا في أسعاره بكل محلات الذهب في الكويت.

وجاءت أسعار الذهب في الكويت على النحو التالي

· جرام الذهب عيار 24: 17.19 دينار

· جرام الذهب عيار 22: 15.77 دينار

· جرام الذهب عيار 21: 15.04 دينار

· جرام الذهب عيار 18: 12.90 دينار

· أوقية الذهب: 534.84 دينار

· درهم ذهب: 137.57 دينار

أسعار الذهب في الإمارات

شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا في أسعارها، متزامنة مع انخفاض أسعارها عالميا.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات على النحو التالي

· جرام الذهب عيار 24 قيراط: 209.20 درهم

· جرام الذهب عيار 22 قيراط: 191.77 درهم

· جرام الذهب عيار 21 قيراط: 183.05 درهم

· جرام الذهب عيار 18 قيراط: 156.90 درهم

· جرام الذهب عيار 14 قيراط: 122.03 درهم

· دينار ذهب: 1673 درهم

· أوقية الذهب: 6506 درهم

· كيلو الذهب عيار 24 قيراط: 209 ألف و202 درهم

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك في الكويت، قوله إن الذهب كان يميل إلى الانخفاض خلال الأشهر السابقة من العام الجاري 2021، ‏بسبب العديد من العوامل.

وحدد تلك العوامل بأن أبرزها ما صدر من تصريحات من البنك الفيدرالي باحتمالية دعم سعر الفائدة مع نهاية عام 2023، لتقوية الدولار.

وأوضح أن الأمر الثاني هو اكتساب الدولار الأمريكي المزيد من القوة، بسبب تزايد المخاوف من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، المعروفة باسم "متحور دلتا". ‏

أسعار الذهب في البحرين

شهدت أيضا أسعار الذهب في البحرين انخفاضا طفيفا، حيث جاءت أسعارها على النحو التالي

· جرام الذهب عيار 24 قيراط: 21.50 دينار

· جرام الذهب عيار 21 قيراط: 18.81 دينار

· جرام الذهب عيار 18 قيراط: 16.13 دينار

· جرام الذهب عيار 14 قيراط: 12.54 دينار

· أوقية الذهب: 668.80 دينار

· الدينار الذهب: 150.52 دينار

· كيلو الذهب: 21 ألف و502.40 دينار

أسعار الذهب في الأردن

شهدت أسعار الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا في أسعارها بمعظم محلات الذهب في معظم المناطق.

وجاءت أسعار الذهب في الأردن على النحو التالي

· جرام الذهب عيار 24 قيراط: 43.20 دينار

· جرام الذهب عيار 21 قيراط: 36.30 دينار

· جرام الذهب عيار 18 قيراط: 32.50 دينار

لماذا الذهب الملاذ الآمن

يقول مايكل لانغفورد المدير لدى إير غايد لاستشارات الشركات في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الذهب يعتبر الملاذ الآمن في حالة الاضطرابات التي تجتاح الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح لانغفورد أن الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد 19، يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل.

ويتوقع المحلل الاقتصادي أنه على الأمد القصير سيتماسك سعر الذهب ما بين 1750 إلى 1800 دولار أمريكي.

لماذا الاستثمار في الذهب؟

يعتبر الاستثمار في الذهب أحد الطرق البديلة الأكثر شيوعا في الآونة الأخيرة، للاستثمار، ويحدد عدد من الخبراء المميزات الكبيرة، التي يمكن أن تجعل

1. السيولة ‏

الاستثمار في الذهب خيارا مثاليا، وجاء أبرزها على النحو التالي

يمكن تصفية الذهب وتحويله إلى نقد بسهولة نسبية، وذلك في أي مكان على سطح الأرض.

وعند تسييل قيمة الذهب، تكون هذه القيمة هي ‏نفسها التي كانت عليها عندما كان الذهب صلبًا.

نتيجة لذلك، يعتبر الاستثمار في الذهب أفضل طريقة للاستثمار لأنه يمكنك تحويل الذهب ‏إلى نقد في أي وقت تحتاج إليه.

وهذا يكون على عكس الاستثمارات الأخرى، ليس هناك ما يضمن أن العوائد التي ستحصل عليها بعد التصفية ‏ستكون هي نفسها.

كما أن الذهب معدن شديد السيولة، فإن رغبت في بيع ما تمتلكه من ذهب فسوف يتعرف على هذا الذهب أي تاجر سبائك تقريبًا ‏في العالم، وسيشتريه منك.

ويمكنك بيع الذهب لتاجر السبائك الذهبية في منطقتك، أو لأي شخص بشكل شخصي، أو لأي تاجر عبر ‏الإنترنت. كما انه من الممكن دائمًا بيعه نقدًا أو مقايضته بسلع أخرى.

كما أنه يمكنك أخذ الذهب معك حرفياً إلى أي مكان في العالم وبيعه ‏بالمبلغ الذي تريده على الفور. ‏

2. ‎ ‎الذهب سلعة لا يمكن اختراقها

إذا كان لديك أموال تقوم باستثمارها عبر الانترنت، فإن استثمارك في المعادن المادية ومنها الذهب المادي يمنحك ميزة تحقيق التنوع في ‏الاستثمار بعيدًا عن الإنترنت.

ويبعدك هذا بالتالي عن أي انهار قد يحدث في استثماراتك على الإنترنت، أو حتى يمنحك ميزة التنوع في ‏المحفظة الاستثمارية. وتعتبر المعادن المادية ومنها الذهب المادي أحد الأصول القليلة القابلة للاستثمار التي يمكن أن توفر لك بعض ‏الخصوصية أو حتى الاستثمار مع إخفاء هويتك.

وبالتالي من غير الممكن اختراق الذهب من خلال التكنولوجيا. ‏

3. الذهب من الأصول المثالية للتوريث

يمكن أن يكون الذهب المادي سلعة رائعة تتركها لورثتك لأنها تحافظ على قيمتها عبر الزمن وهي أصول ملموسة.

عندما تستثمر في ‏الذهب، يمكنك نقله بسهولة إلى أطفالك وأحفادك، كما هو معتاد في بلادنا العربية.

ومن المؤكد أنك تلاحظ ان معظم الأفراد يقدمون الحلي ‏الذهبية لأطفالهم خلال حفلات الزفاف وغيرها من الأحداث الهامة والخاصة في الحياة. كما ان شراء الذهب يمكن بديلاً ذكيًا إذا كنت ‏ترغب في توفير المال من الذهب بحيث يمكنك وضعه جانبًا للاحتياجات المستقبلية. ‏

4. طريقة سهلة لتوفير المال

‏ يمكن أن يساعدك الاستثمار في الذهب المادي على توفير المال للمستقبل مع السماح لك أيضًا بكسب عوائد كبيرة على المدى الطويل. ‏

الخيار الأفضل هو شراء العملات الذهبية من البنوك، والتي تأتي مع ضمان الجودة.

نظرًا لأنه يأتي مع شهادة ضمان، فسيتعين عليك دفع ‏سعر أعلى قليلاً من سعر السوق لهذه السلعة.

أما عند شراء الذهب من السوق، لن تكون هذه الميزة متاحة.‏