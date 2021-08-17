نيكي يهبط لليوم الرابع على التوالي ومخاوف "دلتا" تطغى على نتائجه السابقة

هبط مؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، بسبب المخاوف من انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا.

وهبط المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي، منخفضا 0.36 في المئة إلى 27424.47 نقطة ليمحو مكاسبه السابقة، حسب وكالة "رويترز".

وجاء الانخفاض بعد نتائج قوية من شركات كبيرة، وسط مكافحة من اليابان لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت طوكيو، اليوم، عن 2962 إصابة يومية جديدة وكانت قد سجلت رقما قياسيا يوم الجمعة عند 5773 حالة، حيث من المتوقع تمديد حالة الطوارئ حتى 12 سبتمبر/ أيلول المقبل.