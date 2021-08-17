تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف حيال إصابات كورونا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس/آب، متخلية عن مكاسب مبكرة إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل تنامي الإصابات بسلالة "دلتا" أمام توقعات بألا يعزز كبار منتجي النفط الإمدادات قريبا.

وهبط خام برنت 51 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 69 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ 69.77 دولار في وقت سابق من الجلسة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل، بعدما سجل 67.66 دولار في وقت سابق.

من المقرر أن تمدد اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر/أيلول، والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى، بينما توقعت السلطات في أستراليا اليوم زيادة كبيرة في الإصابات في سيدني رغم الإغلاق الطويل.

وأمس الاثنين، هبط برنت 1.5 بالمئة والخام الأمريكي 1.7 بالمئة.

وتعافت الأسعار في التعاملات المبكرة في آسيا، بعدما قالت أربعة مصادر لـ"رويترز" إن مجموعة "أوبك+"، وتضم دول أعضاء بمنظمة "أوبك" وحلفاء منهم روسيا، يعتقدون بأن أسواق النفط ليست بحاجة لضخ مزيد من النفط خلافا للذي يخططون لضخه في الأشهر المقبلة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المجموعة الأسبوع الماضي على زيادة إنتاج النفط، لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي تراه تهديدا لتعافي الاقتصاد العالمي.