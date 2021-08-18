أسعار الذهب تشهد اليوم ارتفاعا في عدد من الدول العربية

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 18 أغسطس/ آب، ارتفاعا طفيفا ملحوظا في عدد من الدول العربية، بعد موجة تراجع لأسعار المعدن النفيس عالميا. تعرف على سعر الذهب في بعض الدول العربية منها مصر، السعودية، الإمارات، الكويت ...

وكانت أسعار الذهب قد شهدت مكاسب طفيفة في بداية التعاملات العالمية اليوم الأربعاء 18 أغسطس/ آب، وذلك بعدما منيت بخسائر في الأيام الماضية، وسط ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي.

ونشرت وكالة "رويترز"، تقريرا، قالت فيه إن أسعار الذهب ارتفعت، بعدما تعزز الطلب عليه، لتحوم أسعاره قرب أعلى مستوى خلال أسبوعين.

وأشارت إلى أن تعزز الطلب على الذهب، بسبب اعتباره ملاذا آمنا، بعد تنامي المخاوف من السلالة دلتا سريعة الانتشار من "كوفيد-19"، وتأثيراتها الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في الدول العربية

وقالت "رويترز" إنه في الساعة 6:36 بتوقيت غرينتش، ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1792.42 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 6 أغسطس/ آب الجاري عند 1795.25 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1793.50 دولار.

يذكر أن أسعار الذهب سبق وارتفع 1.5 في المئة، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وأعلنت شعبة الذهب في مصر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 أغسطس/آب، والتي جاءت على النحو التالي:

- عيار 24 قيراط: 898 جنيها

- عيار 21 قيراط: 786 جنيها

- عيار 18 قيراط: 673 جنيها

- الجنيه الذهب: 6288 جنيها

- أوقية الذهب عيار 24 قيراط: 27 ألف و840 جنيها

- كيلو الذهب عيار 24 قيراط: 898 ألف جنيها

أسعار الذهب في السعودية اليوم

تماشيا مع الأسعار العالمية، شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا، بعد حالة ترقب للبورصات العالمية وأوضاعها.

وجاءت أسعار الذهب في السعودية على النحو التالي

- غرام الذهب عيار 24: 216.05 ريال

- غرام الذهب عيار 21: 189.05 ريال

- غرام الذهب عيار 18: 162.04 ريال

- غرام الذهب عيار 14: 126.03 ريال

- أوقية الذهب: 6720 ريالا

- الريال الذهب: 1509 ريالات

أسعار الذهب في الكويت اليوم

شهدت أسعار الذهب في الكويت ارتفاعا بعد حالة الاستقرار والثبات التي شهدتها الأيام الماضية، حيث لم يحدث أي تغير تقريبا في أسعاره بكل محلات الذهب في الكويت لمدة 3 أيام.

وجاءت أسعار الذهب في الكويت على النحو التالي

- غرام الذهب عيار 24: 17.31 دينار

- غرام الذهب عيار 22: 15.87 دينار

- غرام الذهب عيار 21: 15.15 دينار

- غرام الذهب عيار 18: 12.98 دينار

- أوقية الذهب: 538.41 دينار

- درهم ذهب: 138.48 دينار

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الأربعاء، صعودا طفيفا في أسعارها، متزامنة مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وجاءت أسعار الذهب في الإمارات على النحو التالي

- غرام الذهب عيار 24 قيراط: 211.44 درهم

- غرام الذهب عيار 22 قيراط: 193.83 درهم

- غرام الذهب عيار 21 قيراط: 185.01 درهم

- غرام الذهب عيار 18 قيراط: 158.58 درهم

- غرام الذهب عيار 14 قيراط: 123.34 درهم

- دينار ذهب: 1673 درهم

- أوقية الذهب: 6506 درهم

- كيلو الذهب عيار 24 قيراط: 211 ألف و444 درهم

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك في الكويت، قوله إن الذهب كان يميل إلى الانخفاض خلال الأشهر السابقة من العام الجاري 2021، ‏بسبب العديد من العوامل.

وحدد تلك العوامل بأن أبرزها ما صدر من تصريحات من البنك الفيدرالي باحتمالية دعم سعر الفائدة مع نهاية عام 2023، لتقوية الدولار.

وأوضح أن الأمر الثاني هو اكتساب الدولار الأمريكي المزيد من القوة، بسبب تزايد المخاوف من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، المعروفة باسم "متحور دلتا". ‏

أسعار الذهب في البحرين اليوم

شهدت أيضا أسعار الذهب في البحرين ارتفاعا طفيفا، حيث جاءت أسعارها على النحو التالي:

- غرام الذهب عيار 24 قيراط: 21.74 دينار

- غرام الذهب عيار 21 قيراط: 19.02 دينار

- غرام الذهب عيار 18 قيراط: 16.31 دينار

- غرام الذهب عيار 14 قيراط: 12.68 دينار

- أوقية الذهب: 676.20 دينار

- الدينار الذهب: 150.52 دينار

- كيلو الذهب: 21 ألف و740.32 دينار

أسعار الذهب في الأردن اليوم

شهدت أسعار الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في أسعارها بمعظم محلات الذهب في معظم المناطق.

وجاءت أسعار الذهب في الأردن على النحو التالي

- غرام الذهب عيار 24 قيراط: 43.60 دينار

- غرام الذهب عيار 21 قيراط: 36.70 دينار

- غرام الذهب عيار 18 قيراط: 32.80 دينار

لماذا الذهب هو الملاذ الآمن

يقول مايكل لانغفورد المدير لدى إير غايد لاستشارات الشركات في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الذهب يعتبر الملاذ الآمن في حالة الاضطرابات التي تجتاح الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح لانغفورد أن الاضطراب المستمر الناجم عن كوفيد 19، يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل.

ويتوقع المحلل الاقتصادي أنه على الأمد القصير سيتماسك سعر الذهب ما بين 1750 إلى 1800 دولار أمريكي.

لماذا أفضل استثمار هو الأستثمار في الذهب؟

يعتبر الاستثمار في الذهب أحد الطرق البديلة الأكثر شيوعا في الآونة الأخيرة، للاستثمار، ويحدد عدد من الخبراء المميزات الكبيرة، التي يمكن أن تجعل

1. السيولة ‏

الاستثمار في الذهب خيارا مثاليا، وجاء أبرزها على النحو التالي

يمكن تصفية الذهب وتحويله إلى نقد بسهولة نسبية، وذلك في أي مكان على سطح الأرض.

وعند تسييل قيمة الذهب، تكون هذه القيمة هي ‏نفسها التي كانت عليها عندما كان الذهب صلبًا.

نتيجة لذلك، يعتبر الاستثمار في الذهب أفضل طريقة للاستثمار لأنه يمكنك تحويل الذهب ‏إلى نقد في أي وقت تحتاج إليه.

وهذا يكون على عكس الاستثمارات الأخرى، ليس هناك ما يضمن أن العوائد التي ستحصل عليها بعد التصفية ‏ستكون هي نفسها.

كما أن الذهب معدن شديد السيولة، فإن رغبت في بيع ما تمتلكه من ذهب فسوف يتعرف على هذا الذهب أي تاجر سبائك تقريبًا ‏في العالم، وسيشتريه منك.

ويمكنك بيع الذهب لتاجر السبائك الذهبية في منطقتك، أو لأي شخص بشكل شخصي، أو لأي تاجر عبر ‏الإنترنت. كما انه من الممكن دائمًا بيعه نقدًا أو مقايضته بسلع أخرى.

كما أنه يمكنك أخذ الذهب معك حرفياً إلى أي مكان في العالم وبيعه ‏بالمبلغ الذي تريده على الفور. ‏

2. ‎الذهب سلعة لا يمكن اختراقها

إذا كان لديك أموال تقوم باستثمارها عبر الانترنت، فإن استثمارك في المعادن المادية ومنها الذهب المادي يمنحك ميزة تحقيق التنوع في ‏الاستثمار بعيدًا عن الإنترنت.

ويبعدك هذا بالتالي عن أي انهار قد يحدث في استثماراتك على الإنترنت، أو حتى يمنحك ميزة التنوع في ‏المحفظة الاستثمارية. وتعتبر المعادن المادية ومنها الذهب المادي أحد الأصول القليلة القابلة للاستثمار التي يمكن أن توفر لك بعض ‏الخصوصية أو حتى الاستثمار مع إخفاء هويتك.

وبالتالي من غير الممكن اختراق الذهب من خلال التكنولوجيا. ‏

3. الذهب من الأصول المثالية للتوريث

يمكن أن يكون الذهب المادي سلعة رائعة تتركها لورثتك لأنها تحافظ على قيمتها عبر الزمن وهي أصول ملموسة.

عندما تستثمر في ‏الذهب، يمكنك نقله بسهولة إلى أطفالك وأحفادك، كما هو معتاد في بلادنا العربية.

ومن المؤكد أنك تلاحظ ان معظم الأفراد يقدمون الحلي ‏الذهبية لأطفالهم خلال حفلات الزفاف وغيرها من الأحداث الهامة والخاصة في الحياة. كما ان شراء الذهب يمكن بديلاً ذكيًا إذا كنت ‏ترغب في توفير المال من الذهب بحيث يمكنك وضعه جانبًا للاحتياجات المستقبلية. ‏

4. طريقة سهلة لتوفير المال

‏ يمكن أن يساعدك الاستثمار في الذهب المادي على توفير المال للمستقبل مع السماح لك أيضًا بكسب عوائد كبيرة على المدى الطويل. ‏

الخيار الأفضل هو شراء العملات الذهبية من البنوك، والتي تأتي مع ضمان الجودة.

نظرًا لأنه يأتي مع شهادة ضمان، فسيتعين عليك دفع ‏سعر أعلى قليلاً من سعر السوق لهذه السلعة.

أما عند شراء الذهب من السوق، لن تكون هذه الميزة متاحة.‏