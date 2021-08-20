ارتفاع أسعار النفط رغم توقعات انخفاض الطلب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، من أدنى مستوياتها في 3 أشهر، لكنها ما تزال في طريقها لخسارة أسبوعية تزيد عن 5 % حيث أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات ارتفاع في متغير دلتا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.

وحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 66.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش.

وذلك بعدما نزلت 2.6 بالمئة أمس الخميس لأقل مستوى منذ مايو/أيار الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم سبتمبر/أيلول والمقرر أن ينتهي أجلها اليوم الجمعة 38 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 64.07 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجعت 2.7 بالمئة أمس.

كما صعد أيضا عقد أكتوبر/تشرين الأول لخام غرب تكساس الأكثر نشاطا 26 سنتا إلى 63.76 دولار للبرميل.

ونقلت "رويترز" عن محللين قولهم إن "القيود المتزايدة على التنقلات تثير مخاوف بشأن الطلب على النفط".

يشار إلى أن تفشي سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا في العديد من دول العالم أدت إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة، مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية.