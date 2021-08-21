سرقة عملات رقمية قيمتها 100 مليون دولار من شركة كبرى

وأعلنت الشركة أن بعض المحافظ الرقمية لديها قد دمر.

وتعتبر هذه الواقعة هي ثاني عملية سرقة للعملات المشفرة في الأيام الأخيرة، ففي الأسبوع الماضي، تعرضت شركة "بولي نيتورك"، التي تصنف على أنها أيقونة المنصات الرقمية في مجال العملات المشفرة، لسرقة أصول تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار.

وقالت الشركة عبر موقع تويتر: "نأسف للإعلان عن أن محافظ الشركة الدافئة دمرت، نقوم الآن بنقل أصولنا إلى المحافظ الباردة".

والمحافظ الرقمية "الساخنة" أو "الدافئة" هي التي تكون متاحة عبر الانترنت وتسمح للمستخدمين بالوصول لعملاتها المشفرة بسهولة أكبر، بينما المحافظ "الباردة" لا تتصل بالانترنت، ويعد الوصول إليها أكثر صعوبة، ولهذا فهي تكون عادة أكثر حماية، بحسب ما نقل موقع "هيئة الإذاعة البريطانية".